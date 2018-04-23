В Крыму не спешат вводить ответственность за вывоз ТКО без договора

Члены комитета Госсовета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам повторно отказались одобрить законопроект об ответственности за отсутствие договора на вывоз ТКО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, предусматривающий внесение изменений в республиканский закон «Об административных правонарушениях», внес глава Крыма Сергей Аксенов. Разработали документ юристы Совмина.

«Отсутствие ответственности за незаключение договоров на вывоз твердых коммунальных отходов позволяет недобросовестным физическим и юридическим лицам избегать подписания договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, а соответственно пользоваться услугами вывоза указанных отходов бесплатно», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

По словам председателя комитета Игоря Буданова, проект закона, предусматривающий такие же изменения, уже поступал в Госсовет в 2017 году. Тогда проект не поддержали три парламентских комитета, поскольку документ получил отрицательные заключения – прокуратуры, правового управления Госсовета и министерства экологии и природных ресурсов.

«В заключениях, в том числе, отмечено, что обязанность по заключению договора на передачу твердых коммунальных отходов специализированным предприятиям в настоящее время предусмотрена правилами благоустройства территорий муниципальных образований. Контроль за исполнением муниципальных правовых актов осуществляется органами местного самоуправления. Причем административная ответственность за нарушение правил уже предусмотрена статьей 3.11 закона Республики Крым №117 «Об административных правонарушениях». Замечания, поступившие к проекту, были направлены разработчику с предложением доработать», – рассказал Буданов.

Как отметил председатель комитета, несмотря на замечания, депутатам представили аналогичный проект закона. Единственным отличием от предыдущего документа, по словам Буданова, стало увеличение размера штрафа для граждан – до пяти тысяч рублей. На проект также поступили отрицательные заключения.

«Позиция министерства экологии и природных ресурсов не изменена – проект не поддерживается. Более того, он даже не направлялся в министерство для согласования», – отметил Буданов. При этом он подчеркнул, что «сама идея установления ответственности за отсутствие данного договора – правильная и должна быть реализована».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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