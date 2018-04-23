В Крыму стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Крым присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая с завтрашнего дня стартует по всей России.

Как рассказала РИА «Новый День» координатор направления «Акции и квесты» Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Крыму Екатерина Заляева, в этот раз символ гордости и памяти будут раздавать в 22 городах и поселках полуострова. Всего до Дня Победы планируется раздать более 100 тысяч георгиевских лент.

«В прошлом году мы раздали 80 тысяч георгиевских ленточек. В акции приняли участие около 500 участников движения в Крыму», – рассказала Заляева, добавив, что на сегодняшний день в рядах «Волонтеров Победы» на полуострове уже порядка двух тысяч человек.

По словам координатора акции, ежедневно по объявленным адресам будут работать по 20-30 человек.

«Они будут меняться. Кто-то утром, кто-то после обеда, после работы или учебы», – сообщила Заляева, подчеркнув, что точного расписания у волонтеров нет.

Отметим, что в крымской столице акция стартует 24 апреля в 14:00 в Детском парке, в Севастополе – в 11:00 на площади Нахимова у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Адреса раздачи георгиевских лент:

г. Керчь, пл. Ленина;

г. Бахчисарай, центральная площадь города;

г. Саки, улица Революции;

г. Старый Крым, городской парк;

г. Алушта, площадь Советская, 1, набережная (возле Ротонды);

пгт. Партенит, ул. Парковая, 1 рядом с автовокзалом);

г. Джанкой пл. Ленина, пл. перед администрацией города;

п. Нижнегорский, ул. Победы;

г. Судак, площадь Молодёжная и Горсад;

Красногвардейский район, центральная площадь и площадь перед администрацией района;

Пгт. Приморский: ул. Победы

г.Феодосия: ул. Крымская, ул. Земская, Привокзальная площадь.

Коктебель: ул. Набережная, ул. Ленина.

Щебетовка: ул. Мира;

пгт. Черноморское, парк «Комсомольский»;

пгт. Советский, ул. Матросова;

г. Евпатория, Театральная площадь, ул. Дувановская, Красная горка;

г. Армянск, ул. Сопина 5;

г. Симферополь, ул. Горького/ Пушкина;

пгт. Ленино, проспект Ленина;

г. Белогорск, ул. Луначарского, 46а, Набережная 4а;

г. Красноперекопск: площадь Героев Перекопа.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 23.04.18

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