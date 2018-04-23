Успех украинской делегации: в ПАСЕ стало меньше крымофобов

Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) отказалась на очередной сессии проводить срочные дебаты, инициируемые Украиной, по поводу выборов президента России в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», против проведения обсуждений выступили 72 депутата, «за» проголосовал 61 парламентарий.

«Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ с фактами взяточничества и откровенного лоббизма. Видимо, даже этот скандал не помог некоторым коллегам отказаться от удивительно устойчивой пророссийской позиции», – написал на своей странице в Фейсбуке глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Между тем, известный киевский политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что отказ от крымской и российской тематики дебатов связан в первую очередь с «работой» украинской стороны: «ПАСЕ отказалась проводить дебаты по поводу выборов в Крыму. Считаю, это успех украинской делегации. Молодцы наши депутаты!», – пишет Корнейчук и добавляет, что теперь, клоунам из Украины не на чем пиариться.

Вместо «российских вопросов» в ПАСЕ утвердили дебаты на тему «Роль Европы в миротворческих инициативах по Сирии». Отметим, ранее в ПАСЕ разгорелся скандал: специальная следственная группа обнародовала доклад на 200 страниц с фактами, которые свидетельствуют, что делегаты парламентской ассамблеи были замешаны в коррупционных и лоббистских схемах в пользу Азербайджана.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 23.04.18

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