В Крыму автобус врезался в столб, есть погибшие

В Красногвардейском районе Крыма пассажирский автобус врезался в столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня рано утром. Известно, что водитель автобуса, выехав за пределы автостанции, потерял управление и врезался в столб. «Все живы, кроме водителя. По словам медиков, еще до столкновения у него оторвался тромб, доставали уже труп», – написали в социальной сети очевидцы.

Одни комментаторы отмечают, что водителя должны были при утреннем осмотре не допустить к работе: «Перевозчику придётся отвечать». Другие же сообщают, что мужчина до отправления чувствовал себя нормально: «С водителем разговаривала за полчаса до случившегося, был бодрячком. Из перевозчиков маршрута Джанкой-Симферополь он был самый аккуратный и сдержанный на трассе».

Красногвардейское, Анастасия Зук

Красногвардейское. Другие новости 23.04.18

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