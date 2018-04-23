В Крыму опасаются, что туристы на полуострове запутаются

Отсутствие нужных указателей и туристско-информационного центра в районе выезда с Крымского моста может привести к путанице у туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель профильного комитета Госсовета Алексей Черняк предложил обновить и установить новые информационные знаки вдоль дорог, чтобы избежать неразберихи. По его мнению, из-за стремительно меняющейся транспортной логистики в Крыму, запутаться в маршрутах могут не только туристы, но и местные жители.

«Я думаю, что министерству курортов и туризма нужно в срочном порядке провести совещания со всеми нашими туристскими регионами по поводу возможного наплыва автомобильного транспорта, по вопросам информационной навигации и хотя бы – въезда и выезда из города или района», – сказал Черняк.

Депутат также напомнил, что с 1 мая в Крыму начнется курортный сезон, поэтому муниципалитеты должны отрапортовать о чистоте и порядке на своих пляжах. По информации первого заместителя министра курортов и туризма Игоря Котляра, в 2018 году в Крыму будет на 63 пляжа больше, чем в прошлом – 450. Статус общедоступных будет у 76%.

Кроме того, ежегодно увеличивается и количество отелей: «На сегодняшний день в Крыму находится 781 средство размещения емкостью порядка 156 тысяч койко-мест. Предположительно во время курортного сезона 2018 года будет функционировать чуть более 550 средств размещения – это более 70% от общего количества. В том числе и 71 объект, предназначенные для отдыха и оздоровления детей», – рассказал Котляр. По его словам, в этом году были модернизированы 32 санатория и гостиницы, а также открыты 3 новых средства размещения, более чем на 300 номеров.

«В прошлом году Крым посетило 5 миллионов 300 тысяч туристов. В этом году мы предполагаем, что количество будет увеличено до 5 миллионов 800 тысяч туристов. На сегодняшний день в Крым с начала года прибыло 402 тысячи туристов, что на 8% больше чем за аналогичный период прошлого года», – отметил первый замминистра.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.04.18

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