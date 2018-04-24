Особенности национальной политики: Украина толкает Австрию на сотрудничество с Россией

Вице-мэру австрийского города Линц Детлефу Виммеру запретили въезд на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», австрийского чиновника «наказали» за участие в Международном ялтинском экономическом форуме, завершившемся в Крыму на прошлой неделе. Теперь Виммер не сможет приехать на международный конгресс, организованный в Запорожье – городе-побратиме Линца. «Виммер отвечает за партнерство, и это в связи со сложившейся ситуацией бесперспективно», – сообщил украинский посол в Австрии Александр Щерба.

Австрийского чиновника запрет не расстроил: «Украинское правительство сбивает себя с ног, мешая побратимству, – цитирует Виммера «Neues Volksblatt». – Зато у нас будет больше свободных ресурсов для другого сотрудничества, например, с Россией и Китаем».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.04.18

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