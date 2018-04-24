В Севастополе существенно подорожает проезд в общественном транспорте

С 1 мая в Севастополе подорожает проезд в троллейбусах, автобусах и на катерах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так, стоимость одной поездки в троллейбусе поднимется на 50% – с 12 до 18 рублей. В автобусах «Севэлектроавтотранса» проезд подорожает на 3 рубля и составит 18 рублей. Подорожают и билеты на катера и паромы: с 20 до 28 рублей.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 24.04.18

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