Хакеры требуют биткоины за сайт Минэнерго Украины (Скриншот)

Сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины подвергся атаке хакеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взломщики сообщили, что все файлы зашифрованы и дешифровать их может только тот, кто создал шифр.

Разблокировать сайт хакеры готовы за 0,1 биткоина (920 долларов). На размышление министерству дали 10 часов. На момент этой публикации истекла почти половина отпущенного срока. Что случится, если выкуп не будет заплачен, взломщики не уточнили.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.04.18

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