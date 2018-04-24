Замминистра ЖКХ Крыма выгнали с гоcслужбы за служебный Lexus

В крымском Комитете по противодействию коррупции раскрыли причину увольнения заместителя главы министерства ЖКХ республики.

Напомним, на прошлой неделе заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам республики Алла Чекалина и первый замминистра ЖКХ Крыма Александр Шептунов были отправлены в отставку по статье. Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правительства республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для увольнения чиновников послужили материалы проверки Комитета по противодействию коррупции.

«Один из чиновников – заместитель министра в одном из подведомственных учреждений, без соответствующего оформления, взял на временное пользование автомобиль Lexus. Пользовался им в свое личное нерабочее время. Бюджетное учреждение оплачивало расходы, они составили более 300 тысяч рублей. Чиновник был на этом пойман. Глава республики определил нарушение как «тяжкое» нарушение, он был уволен по утрате доверия», – рассказал глава Комитета.

Он подчеркнул, что по этому случаю возможно «будет развитие событие, проверка продолжается».

Комментируя увольнение по статье зампредседателя Госкомитета, Акшатин заявил, что «она перепутала деятельность своего мужа со своей деятельностью».

«Дважды не уведомила соответствующую комиссию и нанимателя – главу республики о возникавших конфликтах интересов. Это считается наитяжелейшим нарушением. Глава республики принял решение уволить чиновника по утрате доверия. Но этом еще не все: я не буду пока анонсировать, но в проверке еще находится как минимум два человека», – рассказал глава Комитета.

По словам Акшатина, в этом году сотрудник одного из государственных комитетов республики вообще решил не отчитываться о своих доходах, не подготовив соответствующую справку без объяснения причины. За что также был уволен по статье из-за утраты доверия.

«Сегодня главе республики будут представлены результаты проверки еще 15 человек. Как правило, выявленные нарушения – несоответствие данных заявленным», – пояснил глава Комитет, добавив, что это считается грубым нарушением, в случае если выясняется, что чиновник сознательно скрывает реальное положение дел.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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