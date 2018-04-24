На Украине прозрели: Крымский мост существует… и «уже разрушается»

На Украине новостью дня стала информация о трещинах в опорах Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские СМИ распространили новость о том, что якобы две опоры транспортной артерии через Керченский пролив треснули.

В соседнем государстве данная информация стала поводом для радости. К обсуждениям мгновенно присоединились «эксперты», утверждающие, что их заявления, сделанные ранее об «опасном» строении, стали явью.

Между тем, информация оказалась очередным фейком, запущенным Украиной накануне открытия моста, связавшего Крым и материковую Россию.

«Все мои опоры в порядке, а эта новость действительно дала трещину и пополнила коллекцию «Крымский мост. Мифы», – говорится на официальной странице транспортной артерии в Фейсбуке.

Комментируя историю в соцсетях, одни отмечают, что уровень украинских экспертов – «психиатрия», другие подчеркивают: у Украины появились шансы на выздоровление: «Всё-таки признали, что мост есть, раз пишут, что опора треснула».

Напомним, открытие движения по мосту через Керченский пролив запланировано на май.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 24.04.18

Квадратные метры в Ялте по карману лишь миллионерам. / Чиновники в Севастополе избежали «уголовки» за уничтоженный миндаль. / Замминистра ЖКХ Крыма выгнали с гоcслужбы за служебный Lexus. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»