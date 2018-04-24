В Крыму объявили «охоту» на коррупционеров-муниципалов

Комитет по противодействию коррупции Республики Крым теперь выявляет нарушителей не только среди госслужащих, но и в рядах муниципальных чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем проверяемых комитетом увеличился примерно на 6 тысяч человек. Среди них – муниципальные депутаты, которые так же обязаны отчитываться перед ведомством.

Один из видов проверки комитета – контроль за расходами чиновников и депутатов: «Очень действенная мера – контроль расходов. Достаточно сложная проверка, которую выполняет комитет. Пока в Крыму нет, но, думаю, будут прецеденты. Имущество, которое нечем подтвердить декларанту финансово, изымается через суд в пользу государства», – пояснил глава комитета Александр Акшатин, добавив, что в ведомстве следят за этой практикой в рамках страны.

Проверки муниципальных чиновников уже начали показывать результаты. Об одном из выявленных нарушений рассказал зампредседателя комитета Михаил Кузнецов, уточнив, что санкцию на проведение проверки дал глава Крыма Сергей Аксенов.

«По результатам мероприятий, проведенных Комитетом по противодействию коррупции, установлены расхождения в предоставленных данных. Более того, установлен умысел муниципального служащего при предоставлении недостоверных сведений, в результате материалы были направлены в военную прокуратуру, с последующим направлением в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество»», – рассказал Кузнецов.

По его словам, смысл нарушения заключался в том, что «супруг данного муниципального служащего» имел право на получение субсидии для покупки жилья. Но чтобы получить эти деньги, нужно было собрать документы: «Один из документов содержал заведомо недостоверные сведения, что и послужило основанием для выплаты субсидии на приобретение жилья. Данный факт был установлен, разница, которая в дальнейшем была погашена муниципальным служащим в качестве ущерба, была выявлена», – пояснил представитель комитета, не уточнив регион, в котором работает чиновников, сославшись на интересы следствия.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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