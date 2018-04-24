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Среда, 2 мая 2018, 04:00 мск

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На Украине разработан законопроект, признающий Крым российским

Украина может одним законом признать Крым российским.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Украины Петр Порошенко подготовил законопроект о лишении гражданства и обозначил его как неотложный. Документ уже внесен в Верховную раду. Основаниями для потери гражданства Украины является приобретение гражданства Российской Федерации на территории Крыма и Севастополя.

По словам украинского политического эксперта Ярослава Макитры, в случае одобрения законопроекта, Украина одним своим решением сделает так, что на территории Крыма не останется граждан «Незалежной». Политолог подчеркивает: тем самым Киев признает российскую принадлежность полуострова.

Кроме того, считает Макитра, лишение гражданства крымчан является своеобразным признанием выборов президента РФ в республике: «раз Украина считает выборы преступлением».

В свою очередь, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что законопроект не предусматривает лишение гражданства для тех крымчан, которые якобы по принуждению участвовали в референдуме, ходили на выборы президента РФ и служили в армии другой страны по «принуждению». Как именно Киев собирается проверять свободу выбора жителей Крыма, не уточняется.

Напомним, 18 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, в ходе которого абсолютное большинство крымчан добровольно высказались за возвращение в родную гавань. Эта дата на полуострове официально считается праздником и нерабочим днем. Однако Украина до сих пор не может смириться с решением жителей Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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