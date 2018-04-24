Глава антикоррупционного комитета Крыма признался, что имеет счет в украинском банке

Председатель Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин заявил о том, что имеет счет в банке Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно нормам законодательства, чиновники не могут иметь счета в финансовых учреждениях, которые находятся за пределами России. Однако соблюдать эти нормы получается не у всех крымских госслужащих, так как на Украине заблокировали возможность удаленного закрытия счетов, оставшихся с периода, когда Крым находился в составе «Незалежной».

«Закрыть (счета в иностранных банках) – обязанность каждого нашего государственного служащего. Но нет возможности. В том числе и у меня – в «ПриватБанке» есть мой счет, на который на предыдущем месте службы я получал заработную плату. Я его не могу закрыть. Каждый год пишу туда уведомления, а они мне говорят, что необходимо приехать: требуется личное присутствие с паспортом Украины, которого у меня нет», – пояснил руководитель комитета.

По его словам, с такой проблемой сталкивается «очень много госслужащих». Акшатин предположил, что ситуацию позволило бы урегулировать изменение политики «Незалежной», которая могла бы разрешить крымчанам удаленно блокировать свои счета: «Тех, кто бы не закрыл счета, у кого бы началось движение по ним, мы бы выявили и лишили должности», – утверждает глава комитета.

Он пояснил, что в органах власти созданы специальные комиссии, которые рассматривают обращения чиновников о наличии у них счетов на Украине. Чтобы избежать претензий, госслужащие должны доказать, что сделали все необходимое для закрытия счетов – в том числе направили электронный запрос в иностранный банк. При этом в Совмине не рекомендуют своим работникам выезжать из Крыма на Украину, так как понимают, что это может обернуться арестом чиновника. По словам Акшатина, давать пояснения о своем счете в банке «Незалежной» крымским чиновникам приходится ежегодно.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.04.18

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