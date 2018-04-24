Главу администрации Алушты наказали за небрежность в обращении с гражданами

Суд оштрафовал главу администрации Алушты Галину Огневу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура выявила, что градоначальник нарушила нормы законодательства по обращениям граждан.

«Руководитель санаторного учреждения обратился в администрацию. Глава администрации дала ему ответ за своей подписью с нарушением срока», – пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, добавив, что руководитель санатория должен был получить ответ в 30-дневный срок.

Как уточнили в прокуратуре Крыма, за нарушение Огневу оштрафовали на пять тысяч рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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