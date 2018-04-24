На Украине создают подразделение для патрулирования Крыма

На Украине продолжают создавать силовые структуры для работы в несуществующей Автономной республике Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Национальной полиции Украины анонсировали начало отбора в патрульную полицию АРК и Севастополя. По данным ведомства, отбор начнется с 25 апреля.

Каким образом украинские полицейские, прошедшие отбор, будут работать в российском Крыму – в Нацполиции «Незалежной» пока не уточняют. Однако по информации украинских СМИ, ранее в МВД Украины допустили создание патрульной полиции АРК, подчеркнув, что ее сотрудники фактически будут работать на других участках, в том числе на прилегающих к Крыму территориях. В руководстве МВД Украины мечтают, что полуостров когда-нибудь снова вернется в состав «Незалежной», тогда-то ранее созданная патрульная полиция АРК и пригодится.

Отметим, что на Украине уже несколько лет работает так называемая прокуратура АРК. Офис этой структуры расположен в Киеве, а ее сотрудники инициируют уголовные дела в отношении крымчан. Расследование дел проходит удаленно, и результат фактически не отражается на жизни жителей республики, если они воздерживаются от поездок на территорию Украины. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, прокуратура АРК попросту является «шайкой провокаторов в прокурорских мундирах», и по сути – виртуальной организацией, так как не имеет реального юридического влияния на происходящее в республике.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 24.04.18

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