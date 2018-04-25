«Тщетная провокация»: США заявили о намерении проинспектировать Крым в рамках проверок Украины

США заявили о намерении проинспектировать Крым в рамках проверок Украины, в МИД России назвали это провокацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдепартамент США опубликовал доклад о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

«На словах США ратуют за неукоснительное соблюдение норм международного права, включая международные соглашения и другие многосторонние юридически обязывающие инструменты, направленные на укрепление международной безопасности. Среди таковых ключевое место занимают договоры и конвенции по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению (КВРН), а также профильные резолюции Совета Безопасности ООН, – отмечается в комментарии МИД. – Громогласно провозглашая такой подход, США преподносят себя в качестве «эталона» приверженности международному праву, однако при этом устанавливают собственные критерии осуществления того или иного соглашения и наделяют себя правом давать оценку действиям других государств по выполнению ими своих международных обязательств. Действуют США при этом в подчёркнуто безапелляционной манере, зачастую игнорируют или «гибко адаптируют» под свои потребности имеющуюся практику урегулирования возникающих вопросов и единолично обвиняют других в «нарушениях» или «несоблюдении», не утруждая себя бременем доказательств».

В числе прочего США обвинили Россию и в несоблюдении обязательства по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011).

В МИД РФ отмечают, что США регулярно воспроизводят обвинения в адрес России в «избирательном выполнении» и «недостаточной транспарентности» документа, но все претензии сводятся к констатации неких имеющих место с 2014 озабоченностей США в связи с «выполнением Россией ВД-2011, в том числе в отношении Украины».

«Бездоказательно обвиняя Россию в «вооружении, обучении сепаратистов на Восточной Украине и ведении совместно с ними боевых действий», США и другие страны НАТО серьёзно дискредитировали роль ВД-2011 как инструмента объективного контроля военной деятельности государств-участников ОБСЕ. В связи с этим вновь доводим до американских коллег, что Российская Федерация не является стороной внутреннего конфликта на Украине.

Что касается повторяющихся в контексте Венского документа (как и к ДОВСЕ) обвинений в «оккупации», «аннексии» Крыма и размещении там войск «без согласия принимающей стороны», то присоединение полуострова к России является результатом свободного волеизъявления его населения. Современный статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными. Разумеется, при этом Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу», – отмечают в российском дипломатическом ведомстве.

И добавляют: сам Киев до сих пор так и не выполнил обязательств по Венскому документу применительно к военной деятельности своих сил в Донбассе. Однако в докладе Госдепартамента об этом ничего не сказано.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 25.04.18

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