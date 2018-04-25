Феодосия дороже Ялты: в Крыму опубликовали цены для туристов на майские праздники

Министерство курортов и туризма Крыма обнародовало цены на размещение в объектах туристической сферы на ближайшие выходные.

Как уже сообщал «Новый День», полуостров входит в ТОП направлений, выбираемых россиянами для отдыха во время майских праздников.

По данным Минкурортов, самый бюджетный отдых в этот период предлагают в Саки – 580 рублей за койко-место. На втором месте Евпатория – 920 рублей в сутки. Феодосия оказалась дороже, чем Мисхор: 1470 рублей против 1420 за койко-место. Кстати, в популярном ялтинском поселке в раскрученных мини-отелях предлагают одноместные номера и по цене 500 – 1000 рублей в сутки.

Вместе с тем, по данным того же ведомства, в Керчи можно найти номер на двоих с завтраком всего 1050 рублей в сутки, а в Черноморском – за 1300.

Отдых в категорийных объектах размещения обойдется гораздо дороже: так, номер в 3-звездочном отеле в Ленинском районе начинается от 3500 рублей за номер. Цена выглядит завышенной, так как в более популярной Алуште аналогичное размещение оценивают в 2700, а на самом дорогом курорте Крыма – в Ялте можно устроиться и за 2300.

Цены на 4-звездочные отели в «городе счастья» начинаются от 3,5 тысяч (в менее популярной Феодосии, по данным министерства, за аналогичные номера просят уже 4400), а 5-зведочные отели Ялты готовы размещать туристов по цене от 14 тысяч 700 рублей за номер в сутки на двоих. Завтрак в эту цену, разумеется, включен.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 25.04.18

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