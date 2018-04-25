Украинские учёные предрекают исчезновение «Незалежной» в ближайшие годы

У Украины практически нет шансов сохраниться как государство – страна исчезнет в ближайшие 10 -15 лет. Об этом заявила эксперт аналитической платформы стратегических коммуникаций, сотрудник Институт стратегических исследований Оксана Мельничук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские ученые, исходя из реалий, разработали 8 сценариев развития «Незалежной». Только один из них допускает сохранение страны, но вероятность его реализации ничтожно мала.

«Есть научное исследование, которое кабмину стоило бы, наконец, изучить, – «Foresight «Экономика Украины», разработанное Киевским политехническим институтом, который привлек 120 академиков, профессоров, докторов наук, чтобы рассчитать сценарий развития страны.

Из восьми сценариев развития только один позитивный – «Сценарий сбалансированного развития». Но вероятность его реализации (внимание!) – 3%, – сообщила Мельничук. – Если бы мы вам сейчас выдали все наработки украинских вузов, их прогнозы, то не только украинское правительство должно было бы уйти в отставку, но и вся Верховная Рада, а также президент. Или в 2030 году Украина становится членом «Большой двадцатки», или страны просто не будет существовать».

Озвучивать сценарии она не стала.

Между тем, бежавшая из Крыма майданщица Елизавета Богуцкая, ныне сотрудничающая с Михаилом Саакашвили, заявила, что большинству украинцев «все равно, при какой власти жить». «Сейчас это очень видно по материковой Украине, по тому, как люди выходят на митинги и марши протестов», – отметила Богуцкая.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.04.18

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