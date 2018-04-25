На Украине рассказывают о запуганных до потери голоса крымчанах

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила: жители Крыма настолько запуганы, что могут говорить о своей жизни только шепотом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление член признанной в России экстримистской и запрещенной организации «Меджлис» сделала на конференции «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» в Киеве.

«Люди в таком страхе, что они самоцензурированы, – сообщила она. – Для меня очень показательно, когда люди пересекают границу и рассказывают о событиях в Крыму, политические настроения в Крыму, они шепотом это делают. Люди самоцензурированы настолько, что они не готовы громко про это говорить. Такое вот в Крыму фактически происходит».

Это заявление вызвало бурный отклик в соцсетях: «Лежат на пляже под дулами автоматов и рядом стоят спецслужбы, следят из биноклей. Чуть недалече С-400 и С-500, на них направлены», – иронизируют одни комментаторы.

«Что-то я не понял: крымчане приезжают на Украину и шепотом рассказывают как в Крыму ужасно? И кого они боятся на Украине, чтобы громко рассказывать об ужасах в Крыму? Агентов Путина из СБУ? Пани, вы все перепутали и вешаете лапшу. А крымчане-то рассказывают как хорошо стало в Крыму. Потому и шепотом…», – говорят другие.

«Шепотом крымчане говорят только: «Хай Бог милует жить нам в Бандерляндии»... Еще и крестимся!!!» – утверждают жители полуострова.

Напомним, несколько месяцев назад лидер одной из экстремистских украинской организации Дмитрий Корчинский констатировать, что в российском Крыму жить стало лучше, чем при Украине, и призвал сделать жизнь в Крыму невыносимой.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.04.18

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