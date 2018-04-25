Крымский офицер сдал в ломбард компьютеры с военными тайнами

В Крыму военнослужащего отправили за решетку за кражу военного программного обеспечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском гарнизонном военном суде, офицер вынес два компьютера со специальными программами из мобильной станции траекторных измерений на полигоне военного городка и сдал их в ломбард в Феодосии.

Суд признал военнослужащего виновным в краже в особо крупном размере и приговорил его к лишению свободы на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 25.04.18

На Украине рассказывают о запуганных до потери голоса крымчанах. / Украинские учёные предрекают исчезновение «Незалежной» в ближайшие годы. / Феодосия дороже Ялты: в Крыму опубликовали цены для туристов на майские праздники. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»