Крымчанам предложили заслужить украинское гражданство подрывными действиями против России

Сохранить украинское гражданство из жителей Крыма смогут лишь диверсанты и тайные, но зарегистрированные агенты «Незалежной». Так прокомментировал изменения в законодательство Крыма радикальный украинский националист, экс-депутат Верховной рады Игорь Мирошниченко.

Как уже сообщал «Новый День», президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект, подразумевающий автоматическое лишение украинского гражданства всех крымчан, получивших российский паспорт. Документ обозначили как неотложный, поэтому Верховная рада рассмотрит его в ближайшее время.

Пока Украина считает всех, живших на полуострове до 18 марта 2014 года своими гражданами и требует, чтобы для отказа от гражданства крымчане лично обращались в соответствующие госорганы «Незалежной». Кроме того, пересекать границу с Крымом жители полуострова могут только по украинским паспортам. Именно поэтому членов экипажа угнанного украинскими пограничниками сейнера «Норд» не выпускают из страны. А всех, «замеченных» в сотрудничестве с органами власти России заключают под стражу и обвиняют в госизмене.

«Каждый, кто сегодня проживает на территории Российской Федерации и имеет российский паспорт, должен быть лишен украинского гражданства, – заявил Мирошниченко. – Только те, кто официально являются гражданами Украины и продолжают бороться на территории оккупированного Крыма, если есть такие, если они зарегистрированы, они являются гражданами Украины. Все остальные – это граждане России».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.04.18

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