Каждому свое: Сакскому району – кладбище, Евпатории – туристский центр

Власти Сакского района столкнулись с проблемой дефицита мест для захоронения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы решить проблему Совет министров Крыма решил безвозмездно передать муниципалитету из госсобственности земельный участок площадью 34 га. Депутаты Госсовета согласовали передачу земли на заседании парламента.

«В связи с отсутствием на территории Сакского района мест для захоронения граждан предлагается передать в муниципальную собственность Лесновского сельского поселения земельный участок для размещения кладбища», – сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.

Еще одним решением парламент решил передать Евпатории здание стационарного поста ГИБДД, расположенное на дороге «Симферополь – Евпатория».

«Здание более десяти лет не используется по назначению – как пост ГИБДД. Решением Евпаторийского городского совета дано согласие на прием этого имущества в муниципальную собственность. В дальнейшем в нем планируется разместить информационно-туристический центр», – пояснил Константинов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.04.18

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