В Севастополе объявили сбор средств на подарки женщинам-ветеранам

В Севастополе объявлен сбор средств на подарки женщинам-ветеранам. Организатором акции выступает общественная организация «Севастопольские мамы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиция поздравлять фронтовичек с Днем Победы существует в городе несколько лет. Например, в прошлом году общественники поздравили 80 человек: сладости, чай, цветы и другие подарки приобрели за счет пожертвований жителей и гостей Севастополя. В этом году урны для пожертвований установлены в торговой сети «Чистый дом».

«Для тех, кто еще с нами, 9 мая – самый большой праздник. Однажды он случился в их жизни, и ни день рождения, ни Новый год никогда не затмят его, – прокомментировала акцию председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева.– Пусть в этот праздник у них будут цветы и подарки!»

Общественники приглашают волонтеров, которые в День Победы хотели бы поздравить ветеранов.

«За последние годы в России в благотворительности и волонтерстве принимает участие все больше людей, растет масштаб и количество проводимых мероприятий по сбору пожертвований, – отмечают в СРОО «Севастопольские мамы». – Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» подсчитал: в 2017 году в России собрали более 50 млрд рублей добровольных пожертвований. При этом 59% граждан, участвовавших в благотворительности, заявили, что готовы жертвовать больше, если будут знать на что будут потрачены их средства».

Почти треть (31%) пожертвований совершается через ящики для сбора средств. И для многих организаций деньги из этих ящиков – основной источник бюджета.

Копилки установлены в торговой сети «Чистый дом» на основании договора, содержимое вынимается в соответствии с актами, а фотоотчеты о подарках нуждающимся категориям граждан публикуются в официальных группах организации в социальных сетях.

«Часто, когда видишь такие урны, невозможно определить, кому конкретно принадлежит такой ящик, где, как и на каком основании он может быть установлен, не определен порядок извлечения пожертвований из ящика. Теперь этот законодательный пробел будут пытаться устранить на уровне Государственной думы РФ» – пояснила Елена Голубева.

Госдума рассматривает законопроект, определяющий единые правила сбора денежных средств: виды ящиков, право их установки некоммерческими организациями, договорные условия их установки и ряд других моментов.

А пока «Севастопольские мамы» собираются инкассировать копилки «Внеси свою лепту»: на все благотворительные деньги будут куплены подарки женщинам, защищавшим родину в годы Великой Отечественной войны. Пожертвовать деньги на эти цели можно еще в течение недели.

Севастополь, Варвара Бурлакова

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