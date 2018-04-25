Вице-губернатор о провалах Севастополя в промышленности: Это естественный процесс

В правительстве Севастополя не удивлены, что город продемонстрировал самое значительное в России снижение объема промышленного производства по итогам 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники считают просевшие показатели вполне естественным процессом. Напомним, по данным исследования «РИА Рейтинг», промышленное производство в прошлом году снизилось в 11 регионах России. Среди них – Севастополь, который возглавил топ аутсайдеров: спад составил 10,8% в сравнении с показателем 2016 года.

«В структуре валового регионального продукта доля обрабатывающей промышленности у нас крайне низкая – в районе 5%. Когда в 2016 году мы демонстрировали самые высокие темпы промышленного производства в Российской Федерации, мы отталкивались от эффекта низкой базы. Это естественная цикличность: когда выполнены определенные заказы, то в следующем году этот показатель может снизиться. И индекс по обрабатывающей промышленности у нас составил 87%», – цитирует «Новый Севастополь» вице-губернатора Илью Пономарева, который курирует в правительстве сферу экономики.

Он заверил, что руководство Севастополя прекрасно знает как исправить ситуацию, назвав основной задачей необходимость нарастить в валовом региональном продукте реальный сектор экономики: «Не торговли, не государственный сектор, а реальной промышленности, которая создает рабочие места», – подчеркнул вице-губернатор. Но как это будут делать, не уточнил.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 25.04.18

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