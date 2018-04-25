Симферопольские чиновники побаловали себя самыми дорогими айфонами – за бюджетный счет

Чиновники Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым купили 2 iPhone X «с аксессуарами». На сегодняшний день это самые дорогие телефоны в линейке iPhone.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смартфоны покупали на бюджетные деньги – тендер провели в апреле: гаджеты должны были быть новыми, сертифицированными и поставляться в комплекте с аксессуарами – противоударными чехлами и защитными 3D-стеклами. За каждый было заплачено по 77 тысяч 800 рублей.

«Это намного дешевле по сравнению с официальными магазинами, где iPhone X стоит 89 000 рублей», – отмечает Hi-Tech Mail.Ru, но недоумевает: метрология – наука о мерах и весах, соответственно, ведомство занимается экспертизой документов, техобслуживания изделий медицинской техники, аттестацией испытательного оборудования, выполнением точных измерений, но зачем ему понадобились два самых «навороченных» смартфона? В техдокументации конкурса об этом не сказано ни слова.

Отмечается, что закупка была проведена очень быстро – одним днем и у единственного поставщика – индивидуального предпринимателя.

Издание направило запрос в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РК с просьбой пояснить, «зачем такому ведомству именно два самых дорогих айфона».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.04.18

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