В Мининформе Крыма хозяйственно-политическая рокировка

Зампред Совмина Республики Крым – министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский покидает пост главы мининформа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», чиновник сохранит за собой пост вице-премьера.

«Речь идет о том, что по решению главы Республики я должен буду сконцентрировать в своих руках ведение всего внутриполитического блока, в который входит как Министерство внутренней политики, информации и связи, так и Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Кроме того, я как вице-премьер курирую достаточно сложные регионы в Республике Крым, которые требуют серьезного контроля. В этой связи принято решение, что было бы правильно поступить именно таким образом», – цитируют Полонского РИА Новости Крым.

Министр считает, что пришло время «развести» хозяйство и политику на полуострове в рамках единого руководства.

«Все задачи, которые необходимо было осуществлять, будучи совмещающим эти должности, по большому счету выполнены. Мы прошли достаточно успешно полный политический цикл от референдума до выборов президента. На сегодняшний момент хозяйственные внутренние задачи, которые министерство самостоятельно может достаточно эффективно решать, и те политические задачи, которые сегодня существуют, нужно просто развести, чтобы было больше сил, времени и возможностей заниматься таким большим и сложным блоком», – объяснил Полонский.

Крым. Другие новости 25.04.18

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