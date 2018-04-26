Украина начала преследование военнослужащих, оставшихся в Крыму

Украина объявила в розыск около 6 тысяч военнослужащих ВСУ, оставшихся после 18 марта 2014 года в Крыму. Об этом заявил начальник главного управления Нацполиции как бы действующего в Крыму и Севастополе Анатолий Бахчиванжи.

Как уже сообщал «Новый День», после присоединения Крыма к России большая часть военнослужащих предпочли не переезжать на территорию материковой Украины. Так, по данным бывшего премьер-министра и экс-министра обороны Украины Юрия Еханурова, отказались служить «Незалежной» и остались на полуострове Украине 77% военнослужащих, 97% сотрудников СБУ и более 90% полицейских. Теперь 5,8 тысяч военных объявлены в розыск и будут задержаны, как только объявятся на границе Крыма с Украиной.

Кроме того, по словам главы Нацполиции, объявлена охота на «причастных к оккупации полуострова»: «Создан реестр участников незаконно сформированного вооруженного формирования. Туда внесены данные 860 человек. Это люди, которые принимали решения, принимали участие в захвате военных гарнизонов, которые находятся в Крыму», – заявил Бахчиванжи.

Напомним, 25 апреля Нацполиция начала отбор в патрульные подразделения АРК и Севастополя, которые будут контролировать территорию полуострова, «когда его вернут».

А в Верховную раду внесен законопроект, предусматривающий автоматическое лишение украинского гражданства всех крымчан, получивших российские паспорта.

Между тем, вернувшиеся на Украину военнослужащие грозят уехать обратно в Крым, так как за 4 года так и не получили обещанных правительством квартир, льгот и выплат. Вместо этого их отправили воевать в зону АТО.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.04.18

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