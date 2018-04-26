Самый известный таксист Франции ищет русскую жену, чтобы увезти ее в Ялту

Самый известный таксист Франции – актер Сами Насери будет сниматься в Крыму. Комедию «Краб», где звезде первых четырех фильмов «Такси» отведена главная роль, будет снимать его брат Биби Насери.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», братья уже 10 месяцев живут в России. За это время проведены переговоры с Министерством культуры РФ, завершена работа над сценарием.
«Гангстерская история» будет разворачиваться вокруг надзирателя тюрьмы (их во Франции называют крабами). Согласие на участие в съемках уже дали Филипп Леллуш, известный по фильму «(Не)жданный принц» и Фредерик Дифенталь (сыгравший в «Такси» инспектора Эмильена).
Приглашения так же получили Джон Сэвэдж, снимавшийся в российском фильме «Движение вверх».
Сейчас ведутся поиски исполнителей на роль жены «краба», а также второй главной мужской роли. По замыслу братьев Насери, это должны быть русские артисты.
Кстати, техническая команда, работающая над фильмом, тоже будет российской. Съемки планируется провести в Ростове и Ялте. Завершить фильм обещают до конца текущего года.
Ялта, Лиана Макоба
Ялта. Другие новости 26.04.18
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