Украина собирается победить Россию на старой советской технике

Украина воюет на старой советской технике, так как новых образцов вооружения в стране не создают. Об этом украинским СМИ заявил военный эксперт Иван Якубец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня все средства вкладываются в восстановление техники советского производства. Ряд разработок ведется, например, комплекс «Ольха» или БТР-4, но все они основаны на советской базе, утверждает эксперт.

«Деньги вкладываются в восстановление той техники, которую нам оставил Советский Союз, ее совершенствование и так далее. Но к современным образцам мы не движемся. Чтобы сейчас современную разработку провести, – нужно от пяти лет… Мы можем настолько отстать, что будем очень отсталыми», – говорит Якубец, подчеркивая, что отставание от России уже большое, а сравнивать две страны в ядерном и космическом потенциале даже не имеет смысла.

«Нужно понимать, что мы – ракетное государство, а ракетного щита не имеем», – констатирует эксперт. И отмечает, что Украине нужно все силы бросить на развитие космического оружия: «Мощность обороны нашего государства в грядущих годах, прежде всего – это космическая разведка, космическая связь, это очень важные вещи, которые нужно нам делать».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.04.18

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