Волшебство по-крымски: Госкомрегистр превратил многоквартирный недострой в индивидуальный домик

В Госкомрегистр Крыма зарегистрировали недостроенный многоквартирный дом как индивидуальное жилое строение (ИЖС).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве отметили, что нарушил правила оформления объекта недвижимости государственный регистратор. Так, в техническом документе здание в селе Мирное значилось как объект индивидуального жилого строительства, несмотря на то, что проектная документация явно указывает на наличие в нем отдельных жилых помещений – квартир, что противоречит его изначальному назначению. Кроме того площадь оформленного объекта составляет более 1 тысячи квадратных метров, хотя площадь ИЖС– недолжна превышать более 300 квадратных метров.

Теперь сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности – выговору. Кроме того материалы переданы в прокуратуру для дальнейшей дачи правовой оценки, сообщили в пресс-службе Госкомрегистра республики.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.04.18

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