Ягель, скальный гриб и шампанское: крымские рестораторы удачно покопались в архивах Воронцовского дворца

Крымские рестораторы удачно покопались в архивах Воронцовского дворца: к винным турам в Крыму имеет шанс добавиться историческая кухня

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве состоялся XIII национальный финал ежегодной международной премии «Пальмовая ветвь» (Palme d'Or) за лучшую в России ресторанную концепцию. Ресторан из Ялты впервые вошел в тройку лучших. Крымчане прошли тщательный экспертный отбор из трех тысяч участников и попали сначала в шорт-лист премии. Победу в престижном конкурсе обеспечило изысканное блюдо, рецепт которого основан на архивных данных Воронцовского дворца. Работа с архивами продолжалась три месяца, затем полтора месяца проходила разработка блюда и подбор правильных ингредиентов.

Блюдо назвали «Княжеская охота в горах». Мастерски поданная оленина и крымский черный трюфель, приготовленный целиком методом slow cooking в томленом фермерском сливочном масле с добавлением шампанского, а также «чипсы» из ягеля, еловый «попкорн» и сферы из белого скального гриба пришлись по вкусу профессиональному жюри.

До сих пор, говоря об исторической кухне, в Крыму упоминали или национальную кухню (караимскую, греческую, крымско-татарскую), или один из ресторанов, расположенный в непосредственной близости к Ливадийскому дворцу.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.04.18

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