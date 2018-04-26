В Ялте снимавшей порчу женщине грозит тюрьма

В Ялте задержали женщину, которая навязывала крымчанам услуги по снятию порчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «целительница» ходила по квартирам, собирая деньги. Общий ущерб от мошеннических действий женщины составил более 210 тысяч рублей. Местные жители сами обратились в полицию.

«Оперативные сотрудники опрашивали соседей, устанавливали возможных очевидцев происшествия, изымали записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе, где действовала мошенница», – рассказал начальник УМВД по Ялте Алексей Галабурда.

Задержанная 39-летняя женщина, по данным полиции, ранее не судимая. Она призналась в совершении преступления, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В случае если ее вина будет доказана, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 26.04.18

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