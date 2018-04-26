В Крыму силовики проводят обыски: ищут опасные продукты питания

В Белогорском районе Крыма силовики проводят обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативные мероприятия начались ранним утром. С чем связана операция в ФСБ Крыма пояснить отказались, сославшись на то, что это не в их компетенции. «Это вопрос не к нам, это не наше мероприятие», – заявили и в пресс-службе МВД республики. Однако в ведомствах не опровергли информацию о том, что мероприятия проводятся.

Между тем, в социальных сетях появился документ, в котором утверждается: обыски проводятся по 33 адресам сотрудников, учредителей и владельцев фирм ООО «КРЫМОПТ» и ООО «СТИМУЛ» в рамках уголовного дела по факту хранения и перевозки продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«В целях отыскания и изъятия предметов и документов, касающихся деятельности вышеуказанных обществ (ООО «КРЫМОПТ» и ООО «СТИМУЛ» – прим. НД), ценностей, добытых преступным путем, продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подготовленной для последующего сбыта, а также иных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела», – говорится в документе.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 26.04.18

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