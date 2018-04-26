В Крыму определили тех, кто получает больше всех

Средняя зарплата в Крыму составила 26 тыс 627 руб в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная статистика опубликовала данные начала текущего года.

Лучше всего в этот период оплачивался труд тех, кто занимается финансовой и страховой деятельностью – почти 46 тыс рублей. Чуть меньше получают нефте- и газодобытчики – 40 с лишним тысяч рублей. Более 33 тыс в среднем получали те, кто обеспечивал крымчан электроэнергией, газом и паром, 31 тыс платили строителям. Столько же получали занятые в госуправлении и обеспечении военной безопасности.

Этим список отраслей, где платят более 30 тыс и исчерпывается.

На транспортировке и хранении товаров в среднем зарабатывали 29 тыс, на производстве напитков – 28.

Проанализированная Крымстатом деятельность в области здравоохранения и социальных услуг приносит 28 тыс руб, Культура, спорт, организация досуга и развлечений – 25.

Самая массовая для Крыма сфера занятости – торговля – дает заработать в среднем 21 тысячу 700 рублей в меясц. Столько же – ремонт автомобилей и мотоциклов. Работа в гостиницах и предприятиях общепита оценивается еще меньше, не дотягивая и до 20 тыс. Примерно столько может принести задекларированная деятельность по операциям с недвижимостью.

Самую низкую зарплату, по данным статистики, имели те, кто занимается полиграфией и копированием носителей информации – 15тыс 600 руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.04.18

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