Кодекс украинского депутата: власть не критикует, пьяным не гуляет

В Днепропетровске депутаты утвердили «Кодекс поведения работников городского совета».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принятый кодекс запрещает критиковать президента, а также представителей правящей власти.

«Работникам горсовета запрещается критиковать деятельность президента Украины, кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации», – уточняется в документе. Кроме того, работникам Днепропетровского совета запрещено создавать и публиковать материалы, содержащие ложные сведения, нецензурно выражаться и появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

В горсовете не стали уточнять, что послужило предпосылкой для принятия обновленного кодекса поведения с вышеперечисленными уточнениями.

Днепропетровск, Анастасия Зук

Днепропетровск. Другие новости 26.04.18

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