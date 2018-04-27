В Крыму ожидают резкое падение цен на клубнику

Жителям Крыма и туристам обещают резкое снижение цен на местную клубнику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая клубника на крымских рынках появляется в апреле – это парниковая продукция. Грунтовая созревает к концу мая. В 2017 году в начале мая цены на ягоду колебались от 250 до 500 рублей за килограмм. Тогда это объясняли отсутствием завозной продукции и, как следствие, дефицитом ягод на полуострове. Тем более что прошлогодняя весна была холодной, и это сказалось на урожае.

В текущем сезоне складывается иная ситуация: на полуострове ожидается рекордный урожай. Плюс Турция и Греция начали массовый завоз в Крым своей продукции. Местные производители сокрушаются: у импортеров оптовая цена составляет 50 рублей за килограмм, а у крымчан – 250 -300 рублей. Учитывая, что конкуренты завозят клубнику огромными партиями, придется снижать цену: производители не исключают, что она упадет до 100 рублей за кг.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 27.04.18

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