На Украине уничтожают аспирин и таблетки от кашля

На Украине введен временный запрет на ацетилсалициловую кислоту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после применения таблетке содержащей 500 мг аспирина скончался пациент. Расследование позволило выявить серию и производителя препарата (серия 150717, «Ацетилсалициловая кислота», таблетки по 500 мг в блистерах №10 производства компании «Лубныфарм»).

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками наложила запрет на данную серию и обязала все организации, работающие с медикаментами, проверить у себя его наличие, в случае обнаружения – изъять из обращения и уничтожить.

Отметим, аспирин оказывает обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие, а также разжижает кровь, но противопоказан при ряде сопутствующих заболеваний – например, при аллергии и бронхиальной астме.

Накануне на Украине попали под запрет еще ряд препаратов. Таблетки от кашля «Амброксол», противоотечный раствор «Дексаметазон» и антибиотик «Цефтриаксон» производства «Лекхим-Харьков» оказались были произведены для Узбекистана и в «Незалежной» не регистрировались, но каким-то образом оказались на украинском рынке.

Эти препараты тоже поручено изъять и уничтожить.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.04.18

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