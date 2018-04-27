В Британии возмутились угрозами Украины тем, кто побывал в Крыму

Депутат Европарламента от Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Билл Этридж раскритиковал Украину за угрозы в адрес участников Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Этридж ответил на официальное письмо посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, которая осудила его недавнюю поездку в Крым на ЯМЭФ. По словам британского парламентария, украинская сторона попросту не уважает демократические ценности и право на свободу перемещения граждан.

«Обратите внимание, что, будучи свободным гражданином Великобритании, я имею право совершенно свободно путешествовать в любую точку мира. В этой стране мы ценим свободу личности. Моей целью в Крыму было обсуждение вопросов мировой торговли, а также содействие мирному диалогу. Ваше письмо оскорбительно и неуважительно. Оно доказывает ваше глубокое непонимание ценностей свободных людей. Вы угрожаете британскому гражданину в своем письме, а это позорно и неуместно», – цитируют Этриджа «Известия».

Он подчеркнул: если украинской стороне недостаточно его письменного ответа, то он может провести с Галибаренко личную встречу и обсудить цель поездки в Крым.

Напомним, в своих претензиях посол Украины обвинила британского парламентария в игре на стороне Кремля и заявила, что такое поведение является позором.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле в Ялте прошел IV международный экономический форум (ЯМЭФ). Несмотря на действие санкционного режима, в курортную столицу Крыма приехали представители более 60 стран из Азии, Африки и Латинской Америки. Европейский союз представляют делегаты из Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Франции, Великобритании и Чехии. Всего в работе форума приняли участие свыше трех тысяч человек.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.04.18

На Украине уничтожают аспирин и таблетки от кашля. / Украина готовится к шествию Бессмертного полка: заявляется о беспрецедентном числе участников. / Президент России собирается открыть Крымский мост. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»