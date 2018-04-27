В Севастополе пикетируют офис «Единой России» – из-за проблем многодетных семей

У офиса «Единой России» в Севастополе проводится пикет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местный житель вышел на акцию протеста, пытаясь привлечь внимание севастопольских чиновников и политиков к проблеме выделения земель многодетным семьям.

Сегодняшний пикет – не первый в городе за несколько дней. По информации активиста, 25 апреля он проводил подобную акцию протеста у здания правительства города.

Напомним, в апреле 2017 года, будучи в должности врио главы города, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что земельные участки должны предоставляться многодетным семьям и ветеранам города бесплатно с 2018 года.

Фото: telegram-канал РИА82

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.04.18

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