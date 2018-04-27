Эксперт: Не следует подражать украинским нацистам, избавляясь от памятников Ленину в Крыму

Сенатор от Крыма Сергей Цеков допустил возможность переноса памятника Ленину, установленного на площади в центре Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик предположил, что монумент может быть установлен «недалеко от его нынешнего положения».

«Я «за» реконструкцию площади, на которой находится памятник Ленину, за то, чтобы на этой площади появились символы Республики, к которым мы могли бы во время больших торжеств прийти возложить венки и цветы. Мы на этой площади должны проводить важнейшие мероприятия», – цитирует РИА «Новости» Цекова. Политик также допустил возможность сохранения нынешнего расположения памятника Ленину, если он «впишется» в реконструкцию.

Кроме того, сенатор высказался за возвращение улице Карла Маркса дореволюционного названия – Екатерининской. Свое мнение он обосновал тем, что «Екатерина все-таки сделала для Крыма несоизмеримо больше», а Маркс – «по сути своей был русофобом». Цеков утверждает, что крымчане, живущие на этой улице, не столкнутся с проблемами с документами: «Документы будут меняться по мере их сменяемости. Меняя паспорт, надо будет только прописку поставить – поменять на улицу Екатерининскую. А до этого будет (указана в паспорте) улица Карла Маркса, и, может быть, человек будет жить с этим паспортом еще двадцать лет», – пояснил сенатор.

Напомним, ранее звучали предложения перенести памятник Ленину в разные места – например, на набережную реки Салгир.

В комментарии для РИА «Новый День» первый секретарь КРОПП партии «Коммунисты России» Леонид Грач назвал предложения о переносе памятника Ленину крайне возмутительными. Он напомнил, что на демонтаже мемориала, до воссоединения Крыма с Россией, в основном настаивали представители антироссийских сил.

«Тронуть памятник Ленину – это значит дестабилизировать общественно-политическую ситуацию», – подчеркнул Грач.

Политик предположил, что идеи перенести мемориал могут нанести вред репутации тех, кто это предлагает. Грач заявил, что «не стоит идти по пути нацистов на Украине», обратив внимание на то, как радикалы избавлялись от советской символики в «Незалежной».

Отметим, что в середине апреля в Красноперекопске власти приняли решение перенести памятник Ленину в другое место. Рядом с мемориалом находится храм, прихожане которого и просили рассмотреть чиновников такую возможность.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.04.18

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