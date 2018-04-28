Минобороны РФ поручено открыть доступ к секретным материалам: в России переделывают карту мира

Москва, Апрель 28 Новый День, Артем Рокотов) – Президент РФ Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) подготовить новый географический атлас мира. Главная цель – исправить искажение картографических материалов, которое произошло из-за отсутствия современных российских данных в открытом доступе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа над материалами будет осуществляться под контролем Министерства обороны: ведомство должно будет предоставить доступ к картам «в формате современных компьютерных технологий». При этом, по словам Путина, гриф секретности на многих из них устарел, поэтому их необходимо «открыть» не только для составителей атласа, но и для туристов.

Президент обеспокоен тем, что сегодня многие географические названия, данные российскими исследователями и первооткрывателями, «постепенно вытесняются с карт мира», нивелируя вклад страны «в изучение планеты и в развитие науки».

«Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Инициативу президента одобрили в Крыму, отметив, что для полуострова новый атлас имеет особую актуальность.

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