Антитеррористическая работа в Крыму подверглась резкой критике

В Крыму раскритиковали работу по профилактике терроризма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на местах не расценивают потенциальную угрозу как серьезную и профилактикой, по сути, не занимаются.

«Результаты проверок, проводимых аппаратами Оперативного штаба и Антитеррористической комиссии в Республике Крым, указывают на существенные недостатки в организационном руководстве опергруппами, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Планы осуществления первоочередных мер зачастую оказывались формальными, шаблонными, не учитывающими особенностей обстановки на территории оперативной ответственности и, таким образом, не могли являться действенным инструментом в руках руководителя для организации эффективного исполнения им своих обязанностей».

Аксенов потребовал, чтобы планы и вводные были максимально приближены к особенностям оперативной обстановки. Дополнительно необходимо отрабатывать меры противодействия скоротечным терактам, включающим использование общедоступных средств.

«Считаю необходимым подчеркнуть организующее значение аппаратов Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Республике Крым в системе сбора, обобщения и оценки поступающих сведений, организации информационного и управленческого взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими структурами», – сказал глава Крыма.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.04.18

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