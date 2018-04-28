Севастопольцы потребовали построить в городе современный перинатальный центр

Активисты общественной организации «Севастопольские мамы» обратились к губернатору Дмитрию Овсянникову с просьбой построить в городе современный перинатальный центр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас при тяжелых случаях беременности и родоразрешения женщины предпочитают обращаться за помощью в Крымский республиканский перинатальный центр.

«Первую родила во втором роддоме Севастополя. Впечатления остались ужасные. Когда забеременела второй раз – три месяца проплакала от страха и воспоминаний. Вторую рожала во втором роддоме Симферополя. И если случится третий ребенок, то опять поеду в Симферополь, – рассказывается одна из жительниц города. – Роды были по ОМС, отношение отличное, врачи, медсестры, санитарочки заботятся как о родной. Питание подходит для кормящей мамы, даже постельное белье не нужно брать свое».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионах РФ было открыто 75 перинатальных центров. Перинатальный центр – это новый тип медицинского учреждения, в стенах которого борьба за жизнь и здоровье матери и ребенка ведется на всех этапах: от проблем сохранения и восстановления репродуктивной функции женщины до выхаживания и лечения новорожденных, в том числе, недоношенных детей. В августе 2014 года о необходимости строительства перинатального центра в Севастополе местные чиновники докладывали в Правительство РФ и Министерство здравоохранения. Сейчас о необходимости собственного перинатального центра почему-то замолчали.

«Роддома нашего города находятся в плачевном состоянии, вынуждено и экстренно закрываются на санобработку, не хватает медицинского персонала. Да что уж, не хватает пресловутых койко-мест, что просто опасно для жизни новорожденных и их матерей», – отмечает председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Переуплотненность севастопольских роддомов сверх утвержденных нормативов ведет к распространению внутрибольничных инфекций, и как следствие, вынуждает принимать экстренные меры по внеплановому закрытию роддомов на дезинфекционную и санитарную обработку. Такая история произошла в начале февраля в роддоме №2.

«Всех женщин, кто лежал на сохранении тогда массово распустили по домам, тех, кто вот-вот родит, перевели в «Стрелку», одну девочку с отслойкой плаценты санитарным десантом перевезли в Симферополь. Все были в какой-то растерянности, ведь мы оставались без медицинского наблюдения» – вспоминает горожанка, находившаяся в феврале в роддоме №2 на сохранении беременности.

Показатель младенческой смертности – это один из основных критериев качества работы медицины в регионе. Согласно опубликованным данным Росстата, за январь-август 2017 года в Крыму погиб 81 ребенок, 13 из них в Севастополе. В севастопольской региональной общественной организации защиты детства и материнства «Севастопольские мамы» поясняют:

«Одна из причин детской смертности материально-техническая база службы родовспоможения и детства. Она в Севастополе устарела и является непригодной для внедрения современных технологий деторождения и выхаживания младенцев. Ну, а здания родильных домов имеют значительный, если не сказать критический износ. Все эти факты мы изложили в обращении к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, и очень надеемся, что для него, так же как и для на важно, чтобы новорожденные севастопольцы появлялись на свет в достойных медицинских учреждениях и об их здоровье государство заботилось самым ответственным образом».

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 28.04.18

«Надо было на Киев бомбардировщики посылать?» Украина провоцирует Россию на военное столкновение. / «Эх, раз, еще раз…» ФАС снова пытается разобраться с ценами на авиабилеты в Крым. / Антитеррористическая работа в Крыму подверглась резкой критике. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»