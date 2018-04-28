В Севастополе трудно получить участок под строительство многоквартирных домов: ФАС выявила очередные нарушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне неуклонно дорожающего в Севастополе жилья в городе (вольно или невольно) чинятся препятствия началу строительства новых жилых кварталов. Факты нарушений выявила антимонопольная служба (ФАС).

Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя проводил аукцион на право заключения договора комплексного освоения земельного участка площадью 15 га, расположенного в Нахимовском районе, в окрестностях бухты Голландия, в целях строительства стандартного жилья.

Речь шла о комплексном освоении территории, возведении пятиэтажных многоквартирных домов. В течение 2019-21 годов там предполагается построить 385 квартир. Начальная цена предмета аукциона – 39 тыс 920 руб. Предполагается, что за счет средств застройщика на участке будут возведены еще и детсад, начальная школа и объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур.

Однако при определении условий организатор, вопреки правилам, не установил форму заявки на участие в аукционе, чем нарушил статью 46.7 Градостроительного кодекса и совершил действия которое имеет признаки административного правонарушения,

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Крымского УФАС России для рассмотрения вопроса о наличии в действиях должностных лиц заказчика признаков административного правонарушения. Начало строительства откладывается.

Отметим, за 4 года один квадратный метр жилья в Севастополе подорожал с 40 тысяч рублей до 70 тысяч.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.04.18

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