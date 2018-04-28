Жить не на что: украинцы массово распродают свои органы

Граждане Украины вынуждены продавать свои органы из-за нехватки денег. Об этом заявила журналист Ирина Заславец.

По ее словам, граждане страны регулярно обращаются в Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова с просьбами купить их органы. Она отмечает, что накануне лично видела письмо, в котором украинка просит купить у нее почку, так как ей очень нужны деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» продажа органов чревата уголовным делом, поэтому украинцы ездят в Турцию, где это не является нарушением закона. Перед поездкой желающие «подзаработать» сдают все необходимые анализы на родине. «В Турции разрешается дарить орган не только родному человеку, но и близкому знакомому, поэтому мы едем в Турцию, при клинике есть этический комитет, который спрашивает: а вы точно не продаете свой орган? А я, наученная человеком, который платит деньги, говорю: нет-нет, ни в коем случае, я ее дарю. И подписываю согласие, что не продаю – и врачи в данном случае не виноваты, я их обманула. Это обман, на который люди идут осознанно», – рассказала журналистка в эфире украинского телеканала и добавила, что по возвращению домой «разбогатевшие» доноры рассказывают своим соседям, которые также потом отправляются в Турцию, чтобы подзаработать.

Заславец отмечает, что из-за нехватки денег некоторые украинцы не только становятся донорами, но и идут служить в АТО.

«Почку продал и в АТО пошел. Его судят сейчас, он говорит – я воевал за Украину и у меня медаль есть, а вы меня судите. Друг через него поехал, продал», – сообщила журналистка.

Между тем, официальные власти Украины призывают развивать в стране направление трансплантации и донорства.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 28.04.18

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