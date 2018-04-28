В Крыму рассказали, что будет с водой в курортный сезон

Во время курортного сезона в Крыму не возникнет проблем с водообеспечением. Об этом заявил председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», избежать проблем позволит накопленный запас воды.

«Мероприятия на крайние случаи – аварийные, у нас все разработаны и отработаны уже два года. Люди обучены. Поэтому никакой тревоги по срыву подачи технической воды для нужд водоканалов в курортный сезон нет», – заверил Вайль.

По его данным запасов водохранилищ естественного стока хватит не только на 2018 год, но и на 2019. Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены на 90,2%, Аянское и Кутузовское – на 100%, Счастливенское – на 96,5%, Загорское – на 75,7%, Изобильненское – на 95,8%.

«Напряженная обстановка все-таки остается в восточном регионе Крыма. На сегодняшний день по запасам воды в Белогорском и Тайганском водохранилище есть отставание, в сравнении с прошлым годом, на 4 миллиона кубических метров воды. Уже полтора месяца нет осадков – они и не ожидаются. По долгосрочному прогнозу во второй половине мая возможно будут», – сообщил Вайль.

По его словам, в более 100 населенных пунктах Крыма вода не соответствует нормам. Среди регионов, в которых находятся эти населенные пункты, Черноморский, Джанкойский, Первомайский и Ленинский районы, а также Саки.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.04.18

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