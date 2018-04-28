Без Украины: оборонно-промышленный комплекс Крыма выбрался из разрухи

После воссоединения Крыма с Россией на полуострове ожил оборонно-промышленный комплекс. Об этом сегодня на заседании Морской коллегии сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин

«За прошедшие четыре года с момента воссоединения Крыма с Россией мы сделали рывок в вопросе подъема предприятий из той разрухи, в которой они ранее находились», – сообщил Рогозин. Он подчеркнул: чтобы в дальнейшем бесперебойно и последовательно шло развитие промышленного потенциала полуострова, правительство РФ должно держать данный вопрос на постоянном контроле, иначе в регионах замедляются темпы. И отметил, что в Севастополе дела обстоят хуже, чем в республике.

«Если говорить о предприятиях Феодосии и Керчи, то там все более-менее понятно, но в Севастополе, видимо, необходимы дополнительные волевые решения», – рассказал вице-премьер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что в ближайшее время продукция крымских предприятий будет поставляться на международные рынки, а также рынки стран таможенного союза, что обеспечит предприятия Крыма и Севастополя дополнительными заказами.

Ливадия, Анастасия Зук

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