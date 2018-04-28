Центр Симферополя три дня будет закрыт для транспорта

В Симферополе перекроют движение автотранспорта из-за проведения репетиции парада Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение движения запланировано на 3, 5 и 7 мая. В частности проезд для транспорта будет закрыт по проспекту Кирова от площади Амет-Хан Султана до площади Советской с 18:30 3 мая до 02:00 4 мая, с 18:30 5 мая до 02:00 6 мая и 7 мая с 05:00 до 10:00.

Кроме того, на этом же участке дороги планируется запрет парковки транспортных средств с 16:00 3 мая до 02:00 4 мая; с 16:00 5 мая до 02:00 6 мая и с 04:00 до 10:00 7 мая.

В управлении информационной политики Мининформа Крыма водителям рекомендуют быть внимательными и выбирать пути объезда заранее, а также не парковать автомобили в указанных местах.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.04.18

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