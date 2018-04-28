Крым попал в число регионов с самыми опасными дорогами

Крым попал в число российских регионов с самыми опасными дорогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МОЦ «За безопасность российских дорог» подготовил рейтинг российских магистралей по итогам 2017 года, в который вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн человек.

При составлении рейтинга учитывались количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в ДТП по НДУ, протяженность автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка. Города-регионы в рейтинге не учитывались.

Самой безопасной признана Томская область, самой опасной – Челябинская. Крым тоже вошел в «красную зону» (высокой дорожной опасности). Полуостров занимает 40-е место из 50. В 2017 году по причине неудовлетворительных дорожных условий в регионе произошло 1194 ДТП, в которых 181 человек погиб и 1622 получили ранения.

Индекс безопасности Крыма составляет 2,41 (границы красной зоны от 2,06 в Свердловской области до 3,07 Челябинской).

Симферополь, Лиана Макоба

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