Для инвесторов в Бахчисарайском районе увеличат площади орошения

В Бахчисарайском районе улучшат условия для работы аграриев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году начнется строительство Бодраковской насосной станции на реке Альма.

«Это наш серьезный проект, который мы двигаем еще со времен Украины, для того, чтобы улучшить и увеличить площади орошения в Бахчисарайском районе. Туда сейчас интенсивно заходят инвесторы, нужна вода», – пояснил председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

Кроме того, в рамках реализации объектов ФЦП, начнется реконструкция насосной станции №16 Феодосийского водохранилища. Что, по словам Вайля, необходимо для «большего отбора воды».

Также власти приступят к решению проблемы с подтоплениями в селе Приозерное Ленинского района: «Это очень больной вопрос для жителей Ленинского района. Там когда-то была откачивающая насосная станция, принадлежащая железорудному заводу. Станцию разворовали, и каждый год там проходит подтопление. В этом году делаем проектно-сметную документацию, а на следующий год построим насосную станцию и закроем эту тему», – рассказал Вайль.

В то же время, чтобы избежать подтоплений в районе рек Альма и Кача, необходимо строить берегоукрепительные сооружения, но, как утверждает глава Госкомитета, с этой задачей оперативно справиться не удастся: «Это работа не на один год. Потому что реки горные, берега размытые», – сообщил Вайль, добавив, что работы предстоит провести на участке «километров 500-600».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.04.18

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